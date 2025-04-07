В Україні оновили список ліків, які можна отримати безоплатно

Набули чинності оновлені переліки лікарських засобів і медичних виробів, що підлягають реімбурсації в межах Програми медичних гарантій. Відповідний наказ Міністерства охорони здоров’я №440, підписаний 13 березня 2025 року, вступив у дію з 31 березня.

Які препарати тепер доступні

Згідно з документом, до переліку включено 574 лікарські препарати, з яких 233 - безоплатні для пацієнтів. Також оновлений список містить 61 позицію інсулінів та 11 комбінованих засобів. До переліку медичних виробів додано 42 найменування тест-смужок для глюкометрів, з яких 3 - безоплатні для хворих на діабет 1 типу.

Наказ також вніс зміни до попереднього переліку, затвердженого наказом №2148 від 25 грудня 2024 року, й визнав таким, що втратив чинність, наказ №1537 від 4 вересня 2024 року.

Які хвороби охоплює програма "Доступні ліки"

У 2025 році в межах програми реімбурсації держава покриває лікування:

серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань;

цукрового діабету (включаючи інсуліни) та нецукрового діабету;

хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів;

розладів психіки, епілепсії, хвороби Паркінсона;

болю та паліативної допомоги;

ендокринних, метаболічних, аутоімунних та запальних захворювань;

глаукоми, мігрені;

дитячих захворювань.

Як отримати ліки безоплатно або з частковою доплатою

Щоб отримати ліки безоплатно або частково оплатити їх вартість, потрібно:

звернутися до лікаря первинної ланки (сімейного, терапевта або педіатра);

за окремими напрямами - до вузького спеціаліста (ендокринолога, психіатра, невролога, трансплант-координатора);

лікар виписує електронний рецепт, який дійсний протягом 30 днів;

отримати ліки можна в аптеках, які мають договір з НСЗУ - такі аптеки позначені наклейками "Тут є "Доступні ліки" або "+Інсуліни";

в аптеці пацієнту пропонують доступні варіанти за рецептом - безоплатно або з частковою доплатою.

Де знайти аптеку

Знайти аптеку, яка бере участь у програмі реімбурсації, можна:

на електронній карті аптек;

через чат-бот "Спитай Гриця";

за номером контакт-центру НСЗУ: 16-77.

У 2024 році програмою "Доступні ліки" скористалися понад 2,5 млн пацієнтів, на що держава спрямувала 5,6 млрд грн. У 2025 році обсяг фінансування становить понад 6 млрд грн. Програма залишається ефективним інструментом забезпечення українців необхідними ліками без фінансових бар’єрів.