В Україні оновили список ліків, які можна отримати безоплатно

В Україні оновили перелік лікарських засобів і медичних виробів, що відшкодовуються державою в межах програми "Доступні ліки". До списку увійшли понад 570 препаратів, частина з яких - повністю безоплатна для пацієнтів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Національну службу здоров’я України (НСЗУ).
Набули чинності оновлені переліки лікарських засобів і медичних виробів, що підлягають реімбурсації в межах Програми медичних гарантій. Відповідний наказ Міністерства охорони здоров’я №440, підписаний 13 березня 2025 року, вступив у дію з 31 березня.
Згідно з документом, до переліку включено 574 лікарські препарати, з яких 233 - безоплатні для пацієнтів. Також оновлений список містить 61 позицію інсулінів та 11 комбінованих засобів. До переліку медичних виробів додано 42 найменування тест-смужок для глюкометрів, з яких 3 - безоплатні для хворих на діабет 1 типу.
Наказ також вніс зміни до попереднього переліку, затвердженого наказом №2148 від 25 грудня 2024 року, й визнав таким, що втратив чинність, наказ №1537 від 4 вересня 2024 року.
У 2025 році в межах програми реімбурсації держава покриває лікування:
Щоб отримати ліки безоплатно або частково оплатити їх вартість, потрібно:
Знайти аптеку, яка бере участь у програмі реімбурсації, можна:
У 2024 році програмою "Доступні ліки" скористалися понад 2,5 млн пацієнтів, на що держава спрямувала 5,6 млрд грн. У 2025 році обсяг фінансування становить понад 6 млрд грн. Програма залишається ефективним інструментом забезпечення українців необхідними ліками без фінансових бар’єрів.
Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що завдяки переговорам з українськими виробниками вдалося досягти домовленостей про зниження цін на понад 200 препаратів, з яких на половину ціни вже знижені, а на решту зниження розпочнеться протягом квітня. Середній розмір знижки становить 17%, варіюючись від 10% до понад 60%, залежно від конкретного препарату.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.