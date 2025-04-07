В Украине обновили список лекарств, которые можно получить бесплатно

Вступили в силу обновленные перечни лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации в рамках Программы медицинских гарантий. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения №440, подписанный 13 марта 2025 года, вступил в действие с 31 марта.

Какие препараты теперь доступны

Согласно документу, в перечень включены 574 лекарственных препарата, из которых 233 - бесплатные для пациентов. Также обновленный список содержит 61 позицию инсулинов и 11 комбинированных средств. В перечень медицинских изделий добавлено 42 наименования тест-полосок для глюкометров, из которых 3 - бесплатные для больных диабетом 1 типа.

Приказ также внес изменения в предыдущий перечень, утвержденный приказом №2148 от 25 декабря 2024 года, и признал утратившим силу приказ №1537 от 4 сентября 2024 года.

Какие болезни охватывает программа "Доступные лекарства"

В 2025 году в рамках программы реимбурсации государство покрывает лечение:

сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний;

сахарного диабета (включая инсулины) и несахарного диабета;

хронических болезней нижних дыхательных путей;

расстройств психики, эпилепсии, болезни Паркинсона;

боли и паллиативной помощи;

эндокринных, метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний;

глаукомы, мигрени;

детских заболеваний.

Как получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой

Чтобы получить лекарства бесплатно или частично оплатить их стоимость, нужно:

обратиться к врачу первичного звена (семейному, терапевту или педиатру);

по отдельным направлениям - к узкому специалисту (эндокринологу, психиатру, неврологу, трансплант-координатору);

врач выписывает электронный рецепт, который действителен в течение 30 дней;

получить лекарства можно в аптеках, которые имеют договор с НСЗУ - такие аптеки обозначены наклейками "Здесь есть "Доступные лекарства" или "+Инсулины";

в аптеке пациенту предлагают доступные варианты по рецепту - бесплатно или с частичной доплатой.

Где найти аптеку

Найти аптеку, которая участвует в программе реимбурсации, можно:

на электронной карте аптек;

через чат-бот "Спроси Гриця";

по номеру контакт-центра НСЗУ: 16-77.

В 2024 году программой "Доступные лекарства" воспользовались более 2,5 млн пациентов, на что государство направило 5,6 млрд грн. В 2025 году объем финансирования составляет более 6 млрд грн. Программа остается эффективным инструментом обеспечения украинцев необходимыми лекарствами без финансовых барьеров.