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В Україні оновили список ліків, які можна отримати безоплатно

Понеділок 07 квітня 2025 06:21
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В Україні оновили список ліків, які можна отримати безоплатно Фото: Безоплатні ліки у 2025 році (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні оновили перелік лікарських засобів і медичних виробів, що відшкодовуються державою в межах програми "Доступні ліки". До списку увійшли понад 570 препаратів, частина з яких - повністю безоплатна для пацієнтів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Національну службу здоров’я України (НСЗУ).

Набули чинності оновлені переліки лікарських засобів і медичних виробів, що підлягають реімбурсації в межах Програми медичних гарантій. Відповідний наказ Міністерства охорони здоров’я №440, підписаний 13 березня 2025 року, вступив у дію з 31 березня.

Які препарати тепер доступні

Згідно з документом, до переліку включено 574 лікарські препарати, з яких 233 - безоплатні для пацієнтів. Також оновлений список містить 61 позицію інсулінів та 11 комбінованих засобів. До переліку медичних виробів додано 42 найменування тест-смужок для глюкометрів, з яких 3 - безоплатні для хворих на діабет 1 типу.

Наказ також вніс зміни до попереднього переліку, затвердженого наказом №2148 від 25 грудня 2024 року, й визнав таким, що втратив чинність, наказ №1537 від 4 вересня 2024 року.

Які хвороби охоплює програма "Доступні ліки"

У 2025 році в межах програми реімбурсації держава покриває лікування:

  • серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань;
  • цукрового діабету (включаючи інсуліни) та нецукрового діабету;
  • хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів;
  • розладів психіки, епілепсії, хвороби Паркінсона;
  • болю та паліативної допомоги;
  • ендокринних, метаболічних, аутоімунних та запальних захворювань;
  • глаукоми, мігрені;
  • дитячих захворювань.

Як отримати ліки безоплатно або з частковою доплатою

Щоб отримати ліки безоплатно або частково оплатити їх вартість, потрібно:

  • звернутися до лікаря первинної ланки (сімейного, терапевта або педіатра);
  • за окремими напрямами - до вузького спеціаліста (ендокринолога, психіатра, невролога, трансплант-координатора);
  • лікар виписує електронний рецепт, який дійсний протягом 30 днів;
  • отримати ліки можна в аптеках, які мають договір з НСЗУ - такі аптеки позначені наклейками "Тут є "Доступні ліки" або "+Інсуліни";
  • в аптеці пацієнту пропонують доступні варіанти за рецептом - безоплатно або з частковою доплатою.

Де знайти аптеку

Знайти аптеку, яка бере участь у програмі реімбурсації, можна:

У 2024 році програмою "Доступні ліки" скористалися понад 2,5 млн пацієнтів, на що держава спрямувала 5,6 млрд грн. У 2025 році обсяг фінансування становить понад 6 млрд грн. Програма залишається ефективним інструментом забезпечення українців необхідними ліками без фінансових бар’єрів.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що завдяки переговорам з українськими виробниками вдалося досягти домовленостей про зниження цін на понад 200 препаратів, з яких на половину ціни вже знижені, а на решту зниження розпочнеться протягом квітня. Середній розмір знижки становить 17%, варіюючись від 10% до понад 60%, залежно від конкретного препарату.

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