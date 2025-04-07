В Украине обновили список лекарств, которые можно получить бесплатно
В Украине обновили перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые возмещаются государством в рамках программы "Доступные лекарства". В список вошли более 570 препаратов, часть из которых - полностью бесплатная для пациентов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).
Вступили в силу обновленные перечни лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации в рамках Программы медицинских гарантий. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения №440, подписанный 13 марта 2025 года, вступил в действие с 31 марта.
Какие препараты теперь доступны
Согласно документу, в перечень включены 574 лекарственных препарата, из которых 233 - бесплатные для пациентов. Также обновленный список содержит 61 позицию инсулинов и 11 комбинированных средств. В перечень медицинских изделий добавлено 42 наименования тест-полосок для глюкометров, из которых 3 - бесплатные для больных диабетом 1 типа.
Приказ также внес изменения в предыдущий перечень, утвержденный приказом №2148 от 25 декабря 2024 года, и признал утратившим силу приказ №1537 от 4 сентября 2024 года.
Какие болезни охватывает программа "Доступные лекарства"
В 2025 году в рамках программы реимбурсации государство покрывает лечение:
- сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний;
- сахарного диабета (включая инсулины) и несахарного диабета;
- хронических болезней нижних дыхательных путей;
- расстройств психики, эпилепсии, болезни Паркинсона;
- боли и паллиативной помощи;
- эндокринных, метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний;
- глаукомы, мигрени;
- детских заболеваний.
Как получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой
Чтобы получить лекарства бесплатно или частично оплатить их стоимость, нужно:
- обратиться к врачу первичного звена (семейному, терапевту или педиатру);
- по отдельным направлениям - к узкому специалисту (эндокринологу, психиатру, неврологу, трансплант-координатору);
- врач выписывает электронный рецепт, который действителен в течение 30 дней;
- получить лекарства можно в аптеках, которые имеют договор с НСЗУ - такие аптеки обозначены наклейками "Здесь есть "Доступные лекарства" или "+Инсулины";
- в аптеке пациенту предлагают доступные варианты по рецепту - бесплатно или с частичной доплатой.
Где найти аптеку
Найти аптеку, которая участвует в программе реимбурсации, можно:
- на электронной карте аптек;
- через чат-бот "Спроси Гриця";
- по номеру контакт-центра НСЗУ: 16-77.
В 2024 году программой "Доступные лекарства" воспользовались более 2,5 млн пациентов, на что государство направило 5,6 млрд грн. В 2025 году объем финансирования составляет более 6 млрд грн. Программа остается эффективным инструментом обеспечения украинцев необходимыми лекарствами без финансовых барьеров.
Напомним, Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что благодаря переговорам с украинскими производителями удалось достичь договоренностей о снижении цен на более 200 препаратов, из которых на половину цены уже снижены, а на остальные снижение начнется в течение апреля. Средний размер скидки составляет 17%, варьируясь от 10% до более 60%, в зависимости от конкретного препарата.
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