В Україні оновили правила сертифікації вчителів: які умови та надбавки

Сертифікація педагогічних працівників покликана визначати та підтримувати педагогів із високим рівнем майстерності, які активно впроваджують методики компетентнісного навчання та діляться своїм досвідом із колегами. Успішне проходження сертифікації надає вчителям такі переваги:

20% надбавка до зарплати протягом трьох років;

зарахування сертифікації як атестації;

можливість отримання або підвищення кваліфікаційної категорії та педагогічного звання.

Ключові зміни у сертифікації:

Вимоги до учасників . Узяти участь у сертифікації зможуть педагоги, які мають щонайменше 0,25 тарифної ставки з дисципліни, за якою реєструються.

. Узяти участь у сертифікації зможуть педагоги, які мають щонайменше 0,25 тарифної ставки з дисципліни, за якою реєструються. Оскарження результатів . Учасники отримають право оскаржити оцінку практичного досвіду впродовж трьох днів після її отримання.

. Учасники отримають право оскаржити оцінку практичного досвіду впродовж трьох днів після її отримання. Новий порядок дії сертифіката . Сертифікати діятимуть протягом трьох років із 1 січня року, що настає після успішного проходження сертифікації.

. Сертифікати діятимуть протягом трьох років із 1 січня року, що настає після успішного проходження сертифікації. Форма тестування . Незалежне тестування проводитиметься в паперовій або в електронній формі.

. Незалежне тестування проводитиметься в паперовій або в електронній формі. Підготовка експертів. До оцінювання педагогів залучатимуться фахівці з досвідом роботи не менш як п'ять років, які пройдуть відповідне навчання.

Процедура сертифікації

Сертифікація проходитиме у кілька етапів: незалежне тестування, самооцінювання та оцінювання практичного досвіду роботи. Учасники матимуть змогу повторно пройти сертифікацію в разі відмови на будь-якому з етапів.

Адміністрації навчальних закладів зобов’язані сприяти вчителям, які бажають пройти сертифікацію, зокрема забезпечувати заміну тих, хто бере участь у процесі як експерт.

Терміни обробки даних:

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) передаватиме списки учасників, які успішно склали незалежне тестування, до Державної служби якості освіти (ДСЯО) не пізніше 1 березня та 1 жовтня кожного року.

ДСЯО має завершити оцінювання практичного досвіду до 7 грудня поточного року та передати інформацію до УЦОЯО.

УЦОЯО розміщуватиме результати в електронних кабінетах учасників протягом трьох робочих днів.

До сертифікації щороку допускатимуть не більше ніж 5000 педагогів.