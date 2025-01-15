В Україні оновили правила сертифікації вчителів: які умови та надбавки

Кабмін затвердив нову редакцію положення про сертифікацію педагогічних працівників, що набуде чинності з 1 вересня 2025 року. Основна мета сертифікації - підтримка та заохочення вчителів із високим рівнем професіоналізму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Сертифікація педагогічних працівників покликана визначати та підтримувати педагогів із високим рівнем майстерності, які активно впроваджують методики компетентнісного навчання та діляться своїм досвідом із колегами. Успішне проходження сертифікації надає вчителям такі переваги:
Ключові зміни у сертифікації:
Сертифікація проходитиме у кілька етапів: незалежне тестування, самооцінювання та оцінювання практичного досвіду роботи. Учасники матимуть змогу повторно пройти сертифікацію в разі відмови на будь-якому з етапів.
Адміністрації навчальних закладів зобов’язані сприяти вчителям, які бажають пройти сертифікацію, зокрема забезпечувати заміну тих, хто бере участь у процесі як експерт.
Терміни обробки даних:
До сертифікації щороку допускатимуть не більше ніж 5000 педагогів.
Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року в Україні набули чинності важливі зміни в законі України "Про дошкільну освіту". Вони надають місцевим органам влади нові повноваження щодо фінансових питань у державних та комунальних закладах дошкільної освіти.