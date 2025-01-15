В Украине обновили правила сертификации учителей: какие условия и надбавки

Кабмин утвердил новую редакцию положения о сертификации педагогических работников, которое вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Основная цель сертификации - поддержка и поощрение учителей с высоким уровнем профессионализма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Сертификация педагогических работников призвана определять и поддерживать педагогов с высоким уровнем мастерства, которые активно внедряют методики компетентностного обучения и делятся своим опытом с коллегами. Успешное прохождение сертификации предоставляет учителям следующие преимущества:
Ключевые изменения в сертификации:
Сертификация будет проходить в несколько этапов: независимое тестирование, самооценка и оценка практического опыта работы. Участники смогут повторно пройти сертификацию в случае отказа на любом из этапов.
Администрации учебных заведений обязаны способствовать учителям, желающим пройти сертификацию, в частности обеспечивать замену тех, кто участвует в процессе как эксперт.
Сроки обработки данных:
К сертификации ежегодно будут допускать не более 5000 педагогов.
Напомним, что с 1 января 2025 года в Украине вступили в силу важные изменения в законе Украины "О дошкольном образовании". Они предоставляют местным органам власти новые полномочия по финансовым вопросам в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования.