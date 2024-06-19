В Україні оновили правила рекрутингу до ЗСУ: що змінилося

З 10 червня набрали чинності чергові зміни в процесі рекрутингу. Тепер усіх охочих спочатку направлятимуться до спеціальних батальйонів резерву. На базі цих батальйонів вони проходитимуть базову загальну військову підготовку. Або вони будуть відправлені на проходження підготовки до навчальних центрів у відрядження.

Після навчання новобранці будуть відправлені до обраних підрозділів на службу згідно з рекомендаційними листами наказом головнокомандувача на переведення.

Як пояснюють військові, нові правила унеможливлюють "помилковий" розподіл при випуску з навчальних центрів та інші інциденти. При потраплянні на підготовку до центрів рекрути вже перебуватимуть у статусі військовослужбовців.

Призов добровольців за мобілізацією відбуватиметься в такий спосіб:

вибір посади та підрозділу, відправка резюме;

запрошення на співбесіду, успішне проходження відбору;

якщо ваш підрозділ пріоритетний - одразу отримання рекомендаційного листа від підрозділу. Якщо ваш підрозділ непріоритетний - погодження підрозділом вашого призначення в Генштабі, після чого отримання рекомендаційного листа від підрозділу;

візит в ТЦК разом із рекомендаційним листом, проходження ВЛК;

відправка до батальйону резерву та зарахування до його складу;

після завершення навчання - переведення наказом головнокомандувача до вашого підрозділу згідно з рекомендаційним листом та зарахування до складу відповідної військової частини.

Зміни стосуються як пріоритетних, так і непріоритетних підрозділів ЗСУ та добровольців, які долучаються до армії за мобілізацією. Алгоритм залучення добровольців до ЗСУ на контрактну службу залишається без змін: кандидатів відправлятимуть на проходження навчальної підготовки до навчальних центрів і після того розподілятимуть до підрозділів згідно з рекомендаційними листами.

Алгоритм долучення до підрозділів, які не в складі ЗСУ, - як раніше індивідуальний до кожного відповідного військового формування.

Рекрути, які потрапили до навчальних центрів до 10 червня, закінчать призов по процедурі відповідно до попереднього алгоритму.