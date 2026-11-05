В Україні оновили правила контролю лікарень з боку НСЗУ: що змінилось

Як НСЗУ перевірятиме лікарні

НСЗУ зможе перевіряти готовність медзакладів надавати допомогу ще до укладення договору за Програмою медичних гарантій. Для цього заклад має надати згоду разом із пропозицією про укладення договору.

Перевірки проводитимуть у визначених випадках. Зокрема, якщо під час попереднього моніторингу НСЗУ виявила невідповідність вимогам щодо медичних працівників або обладнання.

Підставою також може стати повідомлення державного органу, який контролює роботу медзакладу. Наприклад, якщо МОЗ виявило несправність обладнання, через яку лікарня не могла проводити передбачені договором обстеження.

Окремо перевірятимуть заклади, які вперше подають пропозицію за певним пакетом медичних послуг. Водночас передбачили винятки для нових пакетів Програми медичних гарантій і закладів, утворених унаслідок поділу медустанови.

З 1 серпня 2027 року НСЗУ також враховуватиме дані Ліцензійного реєстру з медичної практики. Ця вимога не стосуватиметься закладів на територіях активних бойових дій, де не визначили дати їх завершення.

Як повертатимуть зайві гроші

Уряд також змінив правила повернення коштів, які медзаклад отримав понад належну суму за договором із НСЗУ.

Якщо лікарня не може повернути всю суму протягом п’яти календарних днів, вона зможе домовитися з НСЗУ про поетапне погашення.

Для цього сторони підпишуть план повернення коштів, у якому визначать суму, порядок і строки платежів. Він стане частиною договору та діятиме до повного повернення грошей.

Коли оплатять послуги за 2026 рік

Ще одна зміна стосується медичної допомоги, яку лікарні вже надали пацієнтам у 2026 році, але не змогли включити до грудневого звіту через перевищення запланованої вартості договору.

Такі послуги заклади зможуть включити до першого звіту за договором на 2027 рік і отримати за них оплату.

Це правило поширюватиметься на пакети, за якими НСЗУ оплачує фактично проліковані випадки або окремі медичні послуги. Водночас сума додаткової оплати для кожного закладу не перевищуватиме середньомісячної вартості послуг, наданих за відповідним пакетом із січня по листопад 2026 року.

Крім того, медзаклади отримають більше часу для подання щомісячної інформації про оплату та витрати за Програмою медичних гарантій. Замість 15-го числа наступного місяця звітувати можна буде до 25-го.