В Україні оголосили збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе

"Починаємо операцію "Єдність". UNITED24, Повернись живим та monobank об'єднують зусилля, щоб зібрати 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів-камікадзе", - написав він.

За його словами, FPV-дрони придбають за кордоном, а в Україні їх доукомплектуємо бойовими частинами на 57 млн грн. "Саме ці дрони зараз потрібні на фронті. Саме вони змінюють хід подій", - додав міністр.

Федоров повідомив, що кожен, хто перерахує кошти, має шанс отримати платинову картку monobank, зустріч з амбасадорами UNITED24, військові артефакти від фонду "Повернись живим".

"Впевнений, до нас долучаться десятки українських компаній та сотні тисяч донорів з усього світу", - зазначив міністр.

Дрони на фронті

Нагадаємо, "Армія дронів" - це спільний проект Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації, Міноборони. За рік проекту "Армія дронів" за кошти UNITED24 придбали 3864 комплекси дронів. Усього сума укладених контрактів становить понад 4,3 млрд гривень.

Міністерство цифрової трансформації хоче масштабувати успіхи від використання БПЛА на фронті та створити "Армію радіоелектронної боротьби" та "Армію роботів".