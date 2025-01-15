Росія підняла у небо бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья", - ПС

В ніч на 15 січня Російська Федерація підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. У разі, якщо виліт бойовий, існує загроза ракетного обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 03:07 сигнал повітряної тривоги продовжується лише в Донецькій області. Проте зазначимо, що перед цим протягом декількох годин тривога була в різних регіонах, в тому числі в місті Київ, оскільки ворог намагався атакувати українські населені пункти дронами.

Нагадаємо, що про загрозу обстрілу може ще свідчити і те, що вчора Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Зранку військові фіксували 4 судна із загальним залпом до 28 ракет. Зазвичай, коли спостерігається збільшення носіїв "Калібрів" і злітають бомбардувальники Ту-95МС - в цей період Росія масовано обстрілює Україну.

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