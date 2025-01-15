ua en ru
Ср, 15 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росія підняла у небо бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья", - ПС

Середа 15 січня 2025 03:07
UA EN RU
Росія підняла у небо бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья", - ПС Фото: українців закликали не ігнорувати тривогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 15 січня Російська Федерація підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. У разі, якщо виліт бойовий, існує загроза ракетного обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано зліт групи Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, Росія)", - йдеться у повідомленні о 02:57.

Військові закликали українців слідкувати за подальшими повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:07 сигнал повітряної тривоги продовжується лише в Донецькій області. Проте зазначимо, що перед цим протягом декількох годин тривога була в різних регіонах, в тому числі в місті Київ, оскільки ворог намагався атакувати українські населені пункти дронами.

Росія підняла у небо бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому &quot;Оленья&quot;, - ПС

Нагадаємо, що про загрозу обстрілу може ще свідчити і те, що вчора Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Зранку військові фіксували 4 судна із загальним залпом до 28 ракет. Зазвичай, коли спостерігається збільшення носіїв "Калібрів" і злітають бомбардувальники Ту-95МС - в цей період Росія масовано обстрілює Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Зеленський показав нове відео спілкування з полоненим солдатом КНДР
Зеленський показав нове відео спілкування з полоненим солдатом КНДР
DAILY
Крапля газу в морі політики. Що відбувається в ЄС після зупинки транзиту з РФ через Україну
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Крапля газу в морі політики. Що відбувається в ЄС після зупинки транзиту з РФ через Україну