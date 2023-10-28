ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні оголосили повітряну тривогу, зафіксовано зліт МіГ-31К

Субота 28 жовтня 2023 10:58
UA EN RU
В Україні оголосили повітряну тривогу, зафіксовано зліт МіГ-31К Фото: в Україні оголосили повітряну тривогу, зафіксовано зліт МіГ-31К (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України було оголошено про ракетну небезпеку. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 10:59 повітряну тривогу було оголошено в усіх областях України.

В Україні оголосили повітряну тривогу, зафіксовано зліт МіГ-31К

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua/)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К. Інші подробиці та місце зльоту не уточнюється.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МиГ-31К", - пише пресслужба.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Як правильно відмовитися від повістки: список причин, коли це можна зробити
Як правильно відмовитися від повістки: список причин, коли це можна зробити
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ