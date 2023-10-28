В Україні оголосили повітряну тривогу, зафіксовано зліт МіГ-31К

В усіх областях України було оголошено про ракетну небезпеку. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога Станом на 10:59 повітряну тривогу було оголошено в усіх областях України. Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua/) Причина повітряної тривоги Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К. Інші подробиці та місце зльоту не уточнюється. "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МиГ-31К", - пише пресслужба.