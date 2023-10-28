В Украине объявили воздушную тревогу, зафиксирован взлет МиГ-31К

Во всех областях Украины было объявлено о ракетной опасности. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога По состоянию на 10:59 воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua/) Причина воздушной тревоги Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К. Остальные подробности и место взлета не уточняется. "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - пишет пресс-служба.