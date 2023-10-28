В Украине объявили воздушную тревогу, зафиксирован взлет МиГ-31К
Фото: в Украине объявили воздушную тревогу, зафиксирован взлет МиГ-31К (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во всех областях Украины было объявлено о ракетной опасности. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 10:59 воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua/)
Причина воздушной тревоги
Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К. Остальные подробности и место взлета не уточняется.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - пишет пресс-служба.
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