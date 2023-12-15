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В Україні оголосили повітряну тривогу: повідомляють про кілька груп "Шахедів"

П'ятниця 15 грудня 2023 23:12
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В Україні оголосили повітряну тривогу: повідомляють про кілька груп "Шахедів" Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

У низці північних, центральних та південних регіонів України оголосили повітряну тривогу через пуски кількох груп дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що росіяни запустили щонайменше п'ять груп ударних безпілотників.

Так, кілька груп "Шахедів" зафіксовано у Лубенському районі Полтавської області, які летять курсом на захід. Також спостерігаються ударні БПЛА в районі Запоріжжя.

Крім того, з Миколаївської області частина "Шахедів" летять у напрямку Кіровоградської області, а також із Херсонської області у напрямку Миколаївської області.

Також зафіксовано дрони, які летять зі східної частини Чернігівської області в західному напрямку.

В Україні оголосили повітряну тривогу: повідомляють про кілька груп &quot;Шахедів&quot;

Атака росіян уночі 15 грудня

Учора пізно ввечері, 14 листопада, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск кількох груп "Шахедів" у напрямку центральних та західних регіонів. Більша частина летіла за напрямком Хмельницької області. Незабаром у тому ж регіоні повідомлялося про роботу українських сил ППО.

Також уночі про ракетну загрозу попереджали мешканців Харкова. У місті також було чути гучний вибух.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що сили ППО збили всі дрони-камікадзе типу "Шахед", якими росіяни намагалися атакувати Україну сьогодні вночі, 15 грудня.

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