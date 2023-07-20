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В Україні оголосили повітряну тривогу: повідомляють про пуски ракет із Чорного моря

Фото: повітряна тривога оголошена у центральних та південних областях України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Повітряна тривога оголошена у південних та центральних областях України сьогодні вночі, 20 липня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про пуски ракет у бік Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області.

Також повідомляється, що зафіксовано активність до 8 бортів Ту-22м3, які здійснюють політ у напрямку до Чорного моря.

В Одеській ОВА закликали не публікувати роботу ППО

"Не знімайте і не викладайте роботу ППО! Не допомагайте ворогові! Залишайтесь у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Зафіксовано пуск ракет Х-22

За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ запустили крилаті ракети Х-22 з літаків Ту-22м3 з південного напрямку.

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