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В Україні оголосили масштабну тривогу. Повітряні сили повідомляють про зліт МіГ-31

Фото: Ілюстративне фото (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Масштабну повітряну тривогу оголосили сьогодні ввечері, 28 липня. Причиною цього став зліт російського літака МіГ-31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряні сили України повідомляють, що причиною цього став зліт МіГ-31 з аеродрому Саваслейка.

Літак МіГ-31 є носієм ракет "Кинджал".

Відбій повітряної тривоги

Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій повітряної тривоги по всій території України.

Атаки Росії

Нагадаємо, росіяни останнім часом знову активізували обстріли. Окупанти застосовують ракети різних типів та дрони-камікадзе. Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що армія РФ вже атакує "Шахедами", які були зібрані на території Росії.

Крім того, РФ після виходу з "зернової угоди" майже щоночі завдає ударів по Одесі та області. Окупанти атакують історичний центр міста та портову інфраструктуру.

Зокрема, 24 липня Росія вдарила дронами по порту "Рені", який знаходиться біля кордону з Румунією.

Нагадаємо, у Дніпрі та Запоріжжі сьогодні, 28 липня, місцеві жителі почули вибухи під час повітряної тривоги.

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