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В Україні оголосили масштабну тривогу, попередили про зліт МіГ-31

П'ятниця 12 квітня 2024 19:42
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В Україні оголосили масштабну тривогу, попередили про зліт МіГ-31 Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Масштабну повітряну тривогу було оголошено в Україні ввечері 12 квітня. Росія підняла у повітря літак МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту повітряних тривог.

Спочатку повітряну тривогу було оголошено у Києві о 19:34. Після цього сирени завили і в решті регіонах країни.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - написали Повітряні сили.

Оновлено о 19:54.

У Києві оголошено про відбій тривоги.

Також відбої почались і в решті областей.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

В Україні оголосили масштабну тривогу, попередили про зліт МіГ-31

Нічна атака на Україну

В ніч на 12 квітня противник атакував Україну 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" і керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донецької області.

У Хмельницькій області пролунали вибухи. А біля Кривого Рогу внаслідок падіння уламків сталася пожежа на енергетичному об'єкті.

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