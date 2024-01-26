В Україні оголосили масштабну тривогу: в чому причина (відбій)

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Де оголошена тривога
Повітряну тривогу оголосили в усіх областях України. Станом на 13:30 мапа виглядає так:
Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)
Що кажуть Повітряні сили
Повітряні сили попередили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області Росії.
Відбій повітряної тривоги
В усіх областях України, станом на 14:27, окрім Запорізької, оголосили відбій повітряної тривоги, яка тривала близько години.
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