В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К

За заявами РФ, "Кинджал" може нести як звичайну, так і ядерну бойову частину. Ракета здійснює політ по балістичній траєкторії, але через високу швидкість та маневреність на останньому етапі підльоту її вкрай важко знищити.

У 2023-2024 роках українська ППО (зокрема, системи Patriot - ред.) вже кілька разів успішно перехоплювала "Кинджали", що спростовує міф про їхню абсолютну невразливість.