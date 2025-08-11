UA

В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К

Фото: Повітряна тривога в Україні 11 серпня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні 11 серпня оголосили повітряну тривогу через зліт в РФ винищувача МіГ-31К. Цей літак несе ракету "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - сказано у повідомленні віськових.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають зберігати спокій і, у разі загрози, негайно спускатися в укриття.

Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи сил ППО.

Карта повітряних тривог станом на 13:55

За заявами РФ, "Кинджал" може нести як звичайну, так і ядерну бойову частину. Ракета здійснює політ по балістичній траєкторії, але через високу швидкість та маневреність на останньому етапі підльоту її вкрай важко знищити.

У 2023-2024 роках українська ППО (зокрема, системи Patriot - ред.) вже кілька разів успішно перехоплювала "Кинджали", що спростовує міф про їхню абсолютну невразливість.

