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В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К: РФ запустила ракети

Понеділок 04 серпня 2025 09:03
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В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К: РФ запустила ракети Фото: Повітряна тривога в Україні 4 серпня через зліт МіГ-31К (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні 4 серпня оголосили повітряну тривогу через зліт в РФ винищувача МіГ-31К. Літак несе ракету "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - сказано у повідомленні Повітряних сил.

Віськові попередили про швидкісну ціль на Чернігівщині в напрямку Київщини.

О 8:59 повідомляють про швидкісну ціль на Сумщину з Курщини.

Карта повітряних тривог станом на 08:58

В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К: РФ запустила ракети

За заявами РФ, "Кинджал" може нести як звичайну, так і ядерну бойову частину. Ракета здійснює політ по балістичній траєкторії, але через високу швидкість та маневреність на останньому етапі підльоту її вкрай важко знищити.

У 2023-2024 роках українська ППО (зокрема, системи Patriot - ред.) вже кілька разів успішно перехоплювала "Кинджали", що спростовує міф про їхню абсолютну невразливість.

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