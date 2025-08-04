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В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К: РФ запустила ракеты

Понедельник 04 августа 2025 09:03
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В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К: РФ запустила ракеты Фото: Воздушная тревога в Украине 4 августа из-за взлета МиГ-31К (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине 4 августа объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ истребителя МиГ-31К. Самолет несет ракету "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сказано в сообщении Воздушных сил.

Военные предупредили о скоростной цели на Черниговщине в направлении Киевщины.

В 8:59 сообщают о скоростной цели в Сумскую область из Курской области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 08:58

В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К: РФ запустила ракеты

По заявлениям РФ, "Кинжал" может нести как обычную, так и ядерную боевую часть. Ракета осуществляет полет по баллистической траектории, но из-за высокой скорости и маневренности на последнем этапе подлета ее крайне трудно уничтожить.

В 2023-2024 годах украинская ПВО (в частности, системы Patriot - ред.) уже несколько раз успешно перехватывала "Кинжалы", что опровергает миф об их абсолютной неуязвимости.

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