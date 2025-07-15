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В Україні оголосили масштабну тривогу через російський МіГ-31К

Вівторок 15 липня 2025 16:08
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В Україні оголосили масштабну тривогу через російський МіГ-31К Ілюстративне фото: росіяни підняли у повітря МіГ-31К (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні у вівторок, 15 липня, вдень оголосили масштабну повітряну тривогу. Росіяни підняли в повітря МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 16:05 тривогу оголошено в усіх регіонах України.

В Україні оголосили масштабну тривогу через російський МіГ-31КФото: карта повітряних тривог (скриншот)

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - ідеться в повідомленні Повітряних сил.

Тривога через МіГ-31К

Нагадаємо, по всій Україні оголошують повітряну тривогу при зльоті російського винищувача МіГ-31К, бо цей тип літака здатний нести гіперзвукову ракету "Кинджал".

Ракета летить зі швидкістю понад 10 тисяч км/год і може вражати цілі на відстані до 2000 км, зокрема в будь-якому регіоні України. Через таку швидкість і малий час підльоту система ППО може не встигнути відреагувати, тому тривогу вмикають превентивно - одразу після фіксації зльоту з аеродромів у Росії.

До слова, сьогодні близько 14:00 росіяни вже піднімали в повітря свій МіГ-31К. Тоді по всій Україні також оголошували тривогу.

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