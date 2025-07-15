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В Украине объявили масштабную тревогу из-за российского МиГ-31К

Вторник 15 июля 2025 16:08
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В Украине объявили масштабную тревогу из-за российского МиГ-31К Иллюстративное фото: россияне подняли в воздух МиГ-31К (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине во вторник, 15 июля, днем объявили масштабную воздушную тревогу. Россияне подняли в воздух МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 16:05 тревога объявлена во всех регионах Украины.

В Украине объявили масштабную тревогу из-за российского МиГ-31КФото: карта воздушных тревог (скриншот)

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сказано в сообщении Воздушных сил.

Тревога из-за МиГ-31К

Напомним, по всей Украине объявляют воздушную тревогу при взлете российского истребителя МиГ-31К, потому что этот тип самолета способен нести гиперзвуковую ракету "Кинжал".

Ракета летит со скоростью более 10 тысяч км/ч и может поражать цели на расстоянии до 2000 км, в том числе в любом регионе Украины. Из-за такой скорости и малого времени подлета система ПВО может не успеть отреагировать, поэтому тревогу включают превентивно - сразу после фиксации взлета с аэродромов в России.

К слову, сегодня около 14:00 россияне уже поднимали в воздух свой МиГ-31К. Тогда по всей Украине также объявляли тревогу.

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