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В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31 (отбой)

Украина, Пятница 24 мая 2024 20:23
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В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31 (отбой) Архивное фото: в Украине объявили масштабную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине вечером, 24 мая, была объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной тому стал взлет российского МиГ-31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

"Ракетная опасность по всей территории Украины", - сообщили военные.

В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31 (отбой)

Скриншот: Карта тревог (alerts.in.ua)

Они отметили, что причиной тому стал взлет МиГ-31К.

МиГ-31 является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Отбой тревоги

В 20:45 Воздушные силы Украины сообщили об отбое воздушной тревоги, которая была объявлена из-за российского МиГ-31.

Масштабные тревоги в Украине

Россияне периодически поднимают воздух самолет МиГ-31 и после этого по всей Украине объявляют воздушную тревогу.

В последний раз такое произошло сегодня утром. Военные тогда заявляли, что ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

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