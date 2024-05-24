В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31 (отбой)

В Украине вечером, 24 мая, была объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной тому стал взлет российского МиГ-31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины .

В 20:45 Воздушные силы Украины сообщили об отбое воздушной тревоги, которая была объявлена из-за российского МиГ-31.

Они отметили, что причиной тому стал взлет МиГ-31К.

Масштабные тревоги в Украине

Россияне периодически поднимают воздух самолет МиГ-31 и после этого по всей Украине объявляют воздушную тревогу.

В последний раз такое произошло сегодня утром. Военные тогда заявляли, что ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

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