В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, попереджають про загрозу балістики

По усій території України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про ризик застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Де оголошена тривога

Станом на 15:06 мапа виглядає так:

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

О 14:56 Повітряні сили заявили про ризик застосування балістичного озброєння зі сходу та закликали цивільних не ігнорувати повітряну тривогу там, де вона була оголошена.

Пізніше стало відомо про рух ракети в напрямку Кременчука, втім, вона змінила напрямок в бік Кропивницького. Зокрема Повітряні сили попередили про ще один рух ракети в бік Полтавської області.

Вже після 15:00, стало відомо про черговий рух ракет на Полтавську область й Кропивницький.

О 15:07 повітряну тривогу через ризик застосування ворогом балістичного озброєння оголосили по усій території України.

Вибухи в Полтавській області

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про вибухи у Кременчуцькому та Миргородському районах Полтавської області.

Вибухи у Кропивницькому

Також в "Суспільне" стверджують про вибух у Кропивницькому.