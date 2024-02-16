ua en ru
Пт, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу, предупреждают об угрозе баллистики

Пятница 16 февраля 2024 15:11
UA EN RU
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу, предупреждают об угрозе баллистики Фото: во всех областях Украины объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждают о риске применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 15:06 карта выглядит так:

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу, предупреждают об угрозе баллистики

Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

В 14:56 Воздушные силы заявили о риске применения баллистического вооружения с востока и призвали гражданских не игнорировать воздушную тревогу там, где она была объявлена.

Позже стало известно о движении ракеты в направлении Кременчуга, впрочем, она изменила направление в сторону Кропивницкого. В частности Воздушные силы предупредили о еще одном движении ракеты в сторону Полтавской области.

Уже после 15:00, стало известно об очередном движении ракет на Полтавскую область и Кропивницкий.

В 15:07 воздушную тревогу из-за риска применения врагом баллистического вооружения объявили по всей территории Украины.

Взрывы в Полтавской области

Корреспонденты "Суспільного" сообщают о взрывах в Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области.

Взрывы в Кропивницком

Также в "Суспільне" утверждают о взрыве в Кропивницком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Навальный умер в исправительной колонии России
Навальный умер в исправительной колонии России
DAILY
Дэниел Сайзек: У Европы есть потенциал помочь Украине, но не вместо США
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Дэниел Сайзек: У Европы есть потенциал помочь Украине, но не вместо США