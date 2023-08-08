В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

В Україні вдень вівторка, 8 серпня, оголошено сигнал повітряної тривоги. Українців попереджають про зліт російського винищувача.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Як повідомляють Повітряні сили, тривогу було оголошено через взліт російського винищувача - МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
"Вся Україна - ракетна небезпека. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - сказано у повідомленні.
Станом на 11:42 мапа повітряних тривог виглядає так:
Фото: карта тривог (скріншот)
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