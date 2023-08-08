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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К

Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине днем вторника, 8 августа, объявлен сигнал воздушной тревоги. Украинцев предупреждают о взлете российского истребителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Как сообщают Воздушные силы, тревога была объявлена из-за взлета российского истребителя - МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

"Вся Украина – ракетная опасность. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

Обновлено 18:25.

В Украине объявили об отбое воздушной тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 11:42, карта воздушных тревог выглядит так:

Фото: карта тревог (скриншот)

 

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Война России против Украинывоздушная тревога