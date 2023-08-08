В Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К

В Украине днем вторника, 8 августа, объявлен сигнал воздушной тревоги. Украинцев предупреждают о взлете российского истребителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Как сообщают Воздушные силы, тревога была объявлена из-за взлета российского истребителя - МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
"Вся Украина – ракетная опасность. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.
В Украине объявили об отбое воздушной тревоги.
По состоянию на 11:42, карта воздушных тревог выглядит так:
Фото: карта тревог (скриншот)
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .