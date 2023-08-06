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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: повідомляють про пуски крилатих ракет

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Неділя 06 серпня 2023 03:05
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: повідомляють про пуски крилатих ракет Фото: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу сьогодні вночі, 6 серпня. У Повітряних силах ЗСУ попередили про пуски крилатих ракет із літаків Ту-95.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: повідомляють про пуски крилатих ракет

У Повітряних силах повідомили, що пуски крилатих ракет у районі Каспію здійснили стратегічні бомбардувальники Ту-95 МС.

Повідомляється, що крилаті ракети Х-101/Х-555 входять до повітряного простору України з боку Білгорода.

Ракети летять у західному напрямку

У Повітряних силах заявили, що крилаті ракети перебувають у повітряному просторі Черкаської області та тримають курс на захід.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив про підвищену ракетну загрозу в регіоні.

Ракетний удар по Україні 5 серпня

Увечері 5 серпня росіяни масово запустили ракети по Україні. Спочатку була інформація про "Калібра" з півдня, які рухалися у бік Києва, а потім повернули у напрямку Хмельницького. А потім у Повітряних силах повідомили про пуски "Кинджалів" з Тамбова та "швидкісну ракету" з півночі. Тоді ж стало відомо і про ракету з Білорусі.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Запоріжжі, Хмельницькій та Житомирській областях. У Запоріжжі окупанти обстріляли околиці, а про ситуацію в інших двох областях поки що інформації немає.

Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, чому росіяни вперше за багато місяців використовували Білорусь для ударів по Україні.

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