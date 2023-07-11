В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: у РФ злетів МіГ-31К

У всій Україні сьогодні, 11 липня, вдень оголосили повітряну тривогу. Причиною є зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 15:11 повітряну тривогу оголошено у всіх регіонах України.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

У Повітряних силах ЗСУ зазначають, що зліт МіГ-31К зафіксували з аеродрому "Саваслейка", який знаходиться у Нижегородській області Росії. Літак може нести гіперзвукові ракети "Кинжал".

Оновлено 15:23

В Україні почали оголошувати відбої повітряної тривоги.

Атаки окупантів

Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються завдавати ударів по Україні за допомогою своїх дронів та ракет. Ворог б'є по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого гинуть мирні мешканці.

З травня цього року окупанти почали активніше застосовувати для атак свої гіперзвукові ракети "Кинжал", які вони запускають за допомогою винищувачів МіГ-31К. Але українським захисникам вдається збивати їх із зенітних ракетних комплексів Patriot.

Востаннє удар "Кинжалами" по Україні був зафіксований під час атаки 22 червня.