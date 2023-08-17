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В Україні оголосили чергову масштабну тривогу: Росія підняла у повітря МіГ-31К

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Четвер 17 серпня 2023 19:17
В Україні оголосили чергову масштабну тривогу: Росія підняла у повітря МіГ-31К Фото: в Україні оголосили чергову масштабну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні сьогодні, 17 серпня, вже тричі за добу оголошують масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 19:13 тривогу оголошено у всіх областях України.

В Україні оголосили чергову масштабну тривогу: Росія підняла у повітря МіГ-31КФото: карта повітряних тривог (скріншот)

За інформацією Повітряних сил, тривога пов'язана із злетом російського винищувача МіГ-31К, який може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Обстріли України

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом посилено атакують Україну за допомогою ракет та ударних дронів.

Остання масштабна атака відбулася 16 серпня, коли росіяни намагалися бити по нашій країні за допомогою дронів-камікадзе.

Більшість БПЛА ворог направив у бік Одеської та Миколаївської областей. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити там 13 "Шахедів", але були й влучання.

Зокрема, окупанти вдарили по порту "Рені", внаслідок чого там були пошкодження та пожежа.

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