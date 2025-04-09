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В Україні оголошено масштабну тривогу: яка причина

Ілюстративне фото: в Україні оголошено тривогу 9 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у середу, 9 квітня, було оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом про небезпеку почали попереджати і в інших регіонах.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому в Астрахані. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги," - повідомили Повітряні сили.

Також Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Там можлива загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Варто нагадати, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Також жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

Обстріли України

Варто нагадати, що у ніч на 9 квітня російська армія масовано атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. Найбільше ударів припало на місто Дніпро. За попередніми даними, під час атаки постраждали 15 людей, з них восьмеро - у лікарнях.

Повітряні сили розповіли, що росіяни запустили 55 дронів з чотирьох напрямків.

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КиївМіГ-31КВійна в УкраїніПовітряна тривога