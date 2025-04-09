В Україні оголошено масштабну тривогу: яка причина

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом про небезпеку почали попереджати і в інших регіонах.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому в Астрахані. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги," - повідомили Повітряні сили.

Також Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Там можлива загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Варто нагадати, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Також жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

Обстріли України

Варто нагадати, що у ніч на 9 квітня російська армія масовано атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. Найбільше ударів припало на місто Дніпро. За попередніми даними, під час атаки постраждали 15 людей, з них восьмеро - у лікарнях.

Повітряні сили розповіли, що росіяни запустили 55 дронів з чотирьох напрямків.