В Україні оголошено масштабну тривогу. У чому причина

Як зазначили військові, МіГ-31К злетів з аеродрому "Саваслейка", який знаходиться у Нижньогородській області.

Варто зауважити, що російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою своїх ракет та дронів-камікадзе. Зокрема для ударів вони використовують гіперзвукові ракети "Кинджал", які запускає МіГ-31К.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Атаки Росії по Україні

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 17 березня на Суми було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста, ніхто з громадян не постраждав. В адміністрації зазначили, що "ситуація на кордоні знаходиться під контролем ЗСУ".

Також 18 березня в Україні оголошували тривогу аткож через зліт ворожого літака МіГ.

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