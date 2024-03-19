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В Україні оголошено масштабну тривогу. У чому причина

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

У всіх регіонах України сьогодні, 19 березня, було оголошено повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського винищувача МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту повітряних тривог.

Як зазначили військові, МіГ-31К злетів з аеродрому "Саваслейка", який знаходиться у Нижньогородській області.

Варто зауважити, що російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою своїх ракет та дронів-камікадзе. Зокрема для ударів вони використовують гіперзвукові ракети "Кинджал", які запускає МіГ-31К.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Атаки Росії по Україні

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 17 березня на Суми було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста, ніхто з громадян не постраждав. В адміністрації зазначили, що "ситуація на кордоні знаходиться під контролем ЗСУ".

Також 18 березня в Україні оголошували тривогу аткож через зліт ворожого літака МіГ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Повітряна тривогаВійна в УкраїніРосійська Федерація