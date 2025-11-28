В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К: зафіксовано пуск "Кинджалів"

Тривогу було оголошено через зліт російських літаків МіГ-31К, оснащених аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Аеробалістичні ракети "Кинджал" - це серйозна загроза для критичної інфраструктури України та населених пунктів.

Станом на 18:49 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, через ракетну небезпеку сигнал наразі по всій території України.

О 18:54 Повітряні Сили України повідомили про першу швидкісну ціль спрямовану на Київ, а вже о 18:55 її курс змінився на територію Київської та Житомирської областей.

Оновлення на 19:05

18:56 - ще дві швидкісні цілі зафіксовані на Чернігівщині, рухаються у напрямку Київщини та Житомирщини.

18:57 - одна з цілей продовжує рух на Хмельниччину, а мешканців Старокостянтинова закликають йти в укриття.

18:59 - ракета "Кинджал" на Житомирщині спрямована курсом на Старокостянтинів.