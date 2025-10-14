В Україні оголошено масштабну тривогу через російського МіГ-31К
В Україні вівторка, 14 жовтня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось по всій Україні.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили Повітряні сили.
Оновлено о 11:50
Повітряні сили повідомили про відбій загрози по Міг-31К.
Варто нагадати, що в Україні діє сувора заборона на зйомку та публікацію роботи сил протиповітряної оборони, а також наслідків ракетних атак. Жителям регіонів, де оголошено повітряну тривогу, рекомендується зберігати спокій і в разі небезпеки негайно пройти до укриття.
Обстріли України
Нагадаємо, ввечері 12 жовтня російська армія завдала удару керованими авіабомбами по Харкову. У місті сталися руйнування та пожежі, є поранені серед цивільних.
Під ворожу атаку потрапила також Кіровоградська область - через обстріли довелося змінити маршрути кількох пасажирських поїздів.
За інформацією Повітряних сил, уночі окупанти запустили 96 ударних безпілотників різних типів із шести напрямків. Частину дронів вдалося знищити, однак деякі досягли цілей.