Главная » Новости » Война в Украине

В Украине объявлена масштабная тревога из-за российского МиГ-31К

Украина, Вторник 14 октября 2025 11:31
В Украине объявлена масштабная тревога из-за российского МиГ-31К Иллюстративное фото: в Украине объявлена масштабная тревога 14 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине во вторник, 14 октября, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии предупреждение об опасности распространилось по всей Украине.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 11:50

Воздушные силы сообщили об отбое угрозы по МиГ-31К.

Стоит напомнить, что в Украине действует строгий запрет на съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны, а также последствий ракетных атак. Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендуется сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно пройти в укрытие.
Обстрелы Украины

Напомним, вечером 12 октября российская армия нанесла удар управляемыми авиабомбами по Харькову. В городе произошли разрушения и пожары, есть раненые среди гражданских.

Под вражескую атаку попала также Кировоградская область - из-за обстрелов пришлось изменить маршруты нескольких пассажирских поездов.

По информации Воздушных сил, ночью оккупанты запустили 96 ударных беспилотников различных типов с шести направлений. Часть дронов удалось уничтожить, однако некоторые достигли целей.

Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога
