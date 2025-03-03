В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом він поширився на всю територію України.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 12:10.

По областях пішли відбої повітряної тривоги через російський МіГ-31К. Однак зберігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Варто нагадати, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Також жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

Удари по Україні 1 березня

Варто нагадати, що у ніч з 28 лютого на 1 березня росіяни масовано атакували Харків дронами. Тоді у місті було зафіксовано 9 прильотів, зокрема, в медичний заклад у центральному районі міста.

Детальніше про наслідки атаки по районам Харкова - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також надвечір російські окупанти завдали удар по житловому будинку у Запоріжжі. Внаслідок атаки сталася пожежа.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.