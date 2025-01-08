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В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К

Середа 08 січня 2025 10:39
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В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К Ілюстративне фото: в Україні оголошено масштабну тривогу 8 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні вранці середи, 8 січня, було оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ 31К", - повідомили у Повітряних силах.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом він поширився на всю територію України.

Також Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Там можлива загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Оновлено о 11:05.

В Україні скасували тривогу через російський МіГ-31К. Однак у прикордонних областях лишається загроза авіаударів.

Варто нагадати, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Також жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К

Раніше ми писали про те, що ввечері 7 січня, росіяни запустили ударні безпілотники, зокрема типу "Шахед", у бік України. Через загрозу дронів-камікадзе у низці областей оголосили повітряну тривогу.

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МіГ-31К Війна в Україні Повітряна тривога
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