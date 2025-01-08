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В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Среда 08 января 2025 10:39
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В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К Иллюстративное фото: в Украине объявлена масштабная тревога 8 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине утром среды, 8 января, была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ 31К", - сообщили в Воздушных силах.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а затем он распространился на всю территорию Украины.

Также Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Там возможна угроза применения авиационных средств поражения.

Обновлено в 11:05.

В Украине отменили тревогу из-за российского МиГ-31К. Однако в приграничных областях остается угроза авиаударов.

Стоит напомнить, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Также жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Ранее мы писали о том, что вечером 7 января, россияне запустили ударные беспилотники, в частности типа "Шахед", в сторону Украины. Из-за угрозы дронов-камикадзе в ряде областей объявили воздушную тревогу.

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МіГ-31К Война в Украине Воздушная тревога
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