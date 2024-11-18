В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - повідомили Повітряні сили.

Спочатку, о близько 17:36 сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві. А згодом він поширився на всю територію України.

Оновлено о 18:10.

У Києві було оголошено про відбій тривоги. Згодом про відбій повідомили і в решті регіонів.

Варто нагадати, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Також жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу