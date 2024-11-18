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В Україні оголошено масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

В Україні ввечері понеділка, 18 листопада, було оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - повідомили Повітряні сили.

Спочатку, о близько 17:36 сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві. А згодом він поширився на всю територію України.

Оновлено о 18:10.

У Києві було оголошено про відбій тривоги. Згодом про відбій повідомили і в решті регіонів.

Варто нагадати, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Також жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

 

Обстріли Одеси

Останніми днями Росія завдає ударів по Одесі, які призвели до значних руйнувань та жертв.

Зокрема, сьогодні, 18 листопада, російські війська продовжили атаки, націлившись на житлові будинки в Одесі. Наразі відомо про 10 загиблих та понад 40 поранених.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога