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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Є загроза ракетних ударів

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Україна, Понеділок 17 липня 2023 10:30
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Є загроза ракетних ударів Фото: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Зранку 17 липня у низці північних, східних і центральних областей України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено 10:32. По областях почалися відбій тривоги. Зокрема, у Києві.

Повітряна тривога пов'язана з ракетною небезпекою.

У Повітряних силах повідомили про виліт двох бомбардувальників Ту-22м3.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Є загроза ракетних ударів

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