В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Є загроза ракетних ударів
Фото: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Зранку 17 липня у низці північних, східних і центральних областей України оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Оновлено 10:32. По областях почалися відбій тривоги. Зокрема, у Києві.
Повітряна тривога пов'язана з ракетною небезпекою.
У Повітряних силах повідомили про виліт двох бомбардувальників Ту-22м3.
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