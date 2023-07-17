В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Є загроза ракетних ударів

Зранку 17 липня у низці північних, східних і центральних областей України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено 10:32. По областях почалися відбій тривоги. Зокрема, у Києві. Повітряна тривога пов'язана з ракетною небезпекою. У Повітряних силах повідомили про виліт двох бомбардувальників Ту-22м3.