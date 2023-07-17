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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза ракетных ударов

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Украина, Понедельник 17 июля 2023 10:30
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза ракетных ударов Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Утром 17 июля в ряде северных, восточных и центральных областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 10:32. По областях начались отбой тревоги. В частности, в Киеве.

Воздушная тревога связана с ракетной опасностью.

В Воздушных силах сообщили о вылете двух бомбардировщиков Ту-22м3.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза ракетных ударов

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