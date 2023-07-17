В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза ракетных ударов

Утром 17 июля в ряде северных, восточных и центральных областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 10:32. По областях начались отбой тревоги. В частности, в Киеве. Воздушная тревога связана с ракетной опасностью. В Воздушных силах сообщили о вылете двух бомбардировщиков Ту-22м3.