В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, повідомляється про пуск крилатих ракет

"Ракети (імовірно Х-101/Х-555) летять у Південно-Східному напрямку. Курс може змінюватися", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Також раніше у Повітряних силах повідомили, що зафіксовано виліт п'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із аеродрому "Оленья". Незабаром вони здійснили пуск ракет в районі Каспійського моря.

Зафіксовано зліт двох бомбардувальників Ту-22м3

У Повітряних силах ЗСУ також повідомили, що зафіксовано зліт двох Ту-22м3 з аеродрому "Шайківка".

Ракетна небезпека - у центральних та північних областях

За даними Повітряних сил, ракетну небезпеку зафіксовано в центральних областях (Київська, Вінницька, Житомирська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська).

У КМВА попередили про загрозу ракетного удару

"Увага! Ракетна небезпека! Перебуваєте в укриттях до завершення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні КМВА.

Зафіксовано загрозу застосування "Шахедів" у Запорізькій та Дніпропетровській областях

За даними Повітряних сил, у Дніпропетровській та Запорізькій областях - загроза застосування БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.

Крилаті ракети летять у напрямку Кривого Рогу

За даними Повітряних сил, крилаті ракети (імовірно Х-101/Х-555) рухаються у напрямку Кривого Рогу через Миколаївську та Херсонську області.

Голова Дніпропетровської облради пояснив, чому окупанти завдають ракетних ударів уночі

За словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, нічні атаки окупантів мають дві причини.

Перша – візуальне прикриття. Темрява ускладнює візуальне виявлення ракет, тому окупант розраховує на ефект несподіванки.

Друга та основна причина – психологічний вплив на громадянське населення. Вночі будь-які вибухи виглядають інтенсивніше через розмаїття з пітьмою, збільшуючи страх і паніку. Це виснажує моральні сили людей, які асоціюють ніч із відпочинком та безпекою.

Ракетні удари по Україні

З травня російські війська активізували спроби ракетних ударів територією України. Для цього вони використовують крилаті та балістичні ракети, а також дрони-камікадзе.

Остання спроба ударів росіян була у ніч проти 22 червня. Тоді ворог запустив по Україні три крилаті ракети Х-22, три балістичні ракети "Кинжал" і чотири дрони-камікадзе "Шахед". Силам ППО вдалося збити три російські дрони.