Сигнал повітряної тривоги було оголошено у всіх українських областях ввечері четверга, 2 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Тривогу було оголошено близько 18:55. Жителів України просять зберігати спокій та не ігнорувати сповіщення. Всім радять пройти до найближчих укриттів.
О 19:11 у більшості областей почались відбої сигналу повітряної тривоги.
Однак за даними глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенко, неподалік населених пунктів району зафіксовано невідомі БПЛА.
"Друзі, в небі над населеними пунктами прибережної смуги зафіксовані БПЛА.
Наразі, краще перебувати в будівлях", - написав він.
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"Жителі Львівської області, є реальна небезпека. Ворог дуже підступний. Не ігноруйте повітряну тривогу", - написав він в Telegram.
Фото: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Окрім цього про загрозу ракетного удару повідомив керівник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
"Загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної та транспортної інфраструктури по нашій Державі! Будьте в безпеці", - написав він в Telegram.
Нагадаємо, раніше писали, що російські військові обстріляли школу у Годиновому Яру Донецької області.
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