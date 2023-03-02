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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Фото: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сигнал повітряної тривоги було оголошено у всіх українських областях ввечері четверга, 2 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Тривогу було оголошено близько 18:55. Жителів України просять зберігати спокій та не ігнорувати сповіщення. Всім радять пройти до найближчих укриттів.

О 19:11 у більшості областей почались відбої сигналу повітряної тривоги.

Однак за даними глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенко, неподалік населених пунктів району зафіксовано невідомі БПЛА.

"Друзі, в небі над населеними пунктами прибережної смуги зафіксовані БПЛА.
Наразі, краще перебувати в будівлях", - написав він.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, існує загроза обстрілу України росіянами

"Жителі Львівської області, є реальна небезпека. Ворог дуже підступний. Не ігноруйте повітряну тривогу", - написав він в Telegram.

Фото: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (t.me/kozytskyy_maksym_official)

Окрім цього про загрозу ракетного удару повідомив керівник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

"Загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної та транспортної інфраструктури по нашій Державі! Будьте в безпеці", - написав він в Telegram.

Фото: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (alerts.in.ua)

Нагадаємо, раніше писали, що російські військові обстріляли школу у Годиновому Яру Донецької області.

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