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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сигнал воздушной тревоги был объявлен во всех украинских областях вечером четверга, 2 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Тревога была объявлена около 18:55. Жителей Украины просят сохранять спокойствие и не игнорировать уведомления. Всем советуют пройти к ближайшим укрытиям.

В 19.11 в большинстве областей начались отбои сигнала воздушной тревоги.

Однако по данным главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко, недалеко от населенных пунктов района зафиксированы неизвестные БПЛА.

"Друзья, в небе над населенными пунктами прибрежной полосы зафиксированы БПЛА.
Теперь лучше находиться в зданиях", - написал он.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, существует угроза обстрела Украины россиянами

"Жители Львовской области, есть реальная опасность. Враг очень коварен. Не игнорируйте воздушную тревогу", - написал он в Telegram.

Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (t.me/kozytskyy_maksym_official)

Кроме этого, об угрозе ракетного удара сообщил руководитель полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

"Угроза ракетных ударов по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры по нашему Государству! Будьте в безопасности", - написал он в Telegram.

Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (alerts.in.ua)

Напомним, ранее писали, что российские военные обстреляли школу в Часовом Яру Донецкой области.

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Война России против Украинывоздушная тревога