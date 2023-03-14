ua ru
Вт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні очікуються опади. Синоптики назвали регіони

Новость на русском →
Україна, Вівторок 14 березня 2023 14:10
В Україні очікуються опади. Синоптики назвали регіони Фото: синоптик дала прогноз погоди на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 15 березня, в Україні місцями очікується дощ, дощ зі снігом. Не виключені пориви вітру до 18 м/с, причому на термометрах - +9...+14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

  • у західних областях хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ з мокрим снігом; температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°.
  • на решті території мінлива хмарність, без опадів;
  • у східних областях вдень місцями невеликий дощ.

Температура повітря

Вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 9-14° тепла.

Туман та вітер

У південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, південний (у західних областях з переходом на північно-західний), 7-12 м/с, вночі та вранці у північних, центральних та східних областях місцями пориви 15-18 м/с.

В Україні очікуються опади. Синоптики назвали регіони

Як повідомлялось, у Києві сьогодні, 14 березня оголосили штормове попередження. Сильний вітер протримається в столиці до кінця доби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
DAILY
Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України
Данило Крамаренкостарший редактор стрічки новин Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України