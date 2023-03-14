В Україні очікуються опади. Синоптики назвали регіони

У середу, 15 березня, в Україні місцями очікується дощ, дощ зі снігом. Не виключені пориви вітру до 18 м/с, причому на термометрах - +9...+14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади у західних областях хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ з мокрим снігом; температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°.

на решті території мінлива хмарність, без опадів;

у східних областях вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря Вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 9-14° тепла. Туман та вітер У південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, південний (у західних областях з переходом на північно-західний), 7-12 м/с, вночі та вранці у північних, центральних та східних областях місцями пориви 15-18 м/с.