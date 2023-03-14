В Украине завтра ожидаются осадки. Синоптики назвали регионы

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)

Завтра, в среду, 15 марта, в Украине местами ожидается дождь, дождь со снегом. Не исключены порывы ветра до 18 м/с, при этом на термометрах - +9...+14 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки в западных областях облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь; днем умеренный дождь с мокрым снегом; температура ночью 2-7 ° тепла, днем 4-9°.

на остальной территории переменная облачность, без осадков;

в восточных областях днем местами небольшой дождь. Температура воздуха Ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 9-14° тепла. Туман и ветер В южной части ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный (в западных областях с переходом на северо-западный), 7-12 м/с, ночью и утром в северных, центральных и восточных областях местами порывы 15-18 м/с.