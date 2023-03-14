В Украине завтра ожидаются осадки. Синоптики назвали регионы
Завтра, в среду, 15 марта, в Украине местами ожидается дождь, дождь со снегом. Не исключены порывы ветра до 18 м/с, при этом на термометрах - +9...+14 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
- в западных областях облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь; днем умеренный дождь с мокрым снегом; температура ночью 2-7 ° тепла, днем 4-9°.
- на остальной территории переменная облачность, без осадков;
- в восточных областях днем местами небольшой дождь.
Температура воздуха
Ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 9-14° тепла.
Туман и ветер
В южной части ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный (в западных областях с переходом на северо-западный), 7-12 м/с, ночью и утром в северных, центральных и восточных областях местами порывы 15-18 м/с.
Как сообщалось, в Киеве сегодня, 14 марта объявили штормовое предупреждение. Сильный ветер продержится в столице до конца суток.
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