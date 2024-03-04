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В Україні очікується різке похолодання: якою буде погода в найближчі дні

Фото: погода в Україні 5 та 6 березня різко зміниться (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 5 березня, в Україні очікується до 12 градусів тепла. Втім 6 березня на території усієї країни різко похолоднішає до максимальних позначок у + 6 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Fаcebook.

Погода в Україні 5 березня

Максимальна температура повітря очікується в межах +6+12 градусів.

У західних областях та в Криму +10+16 градусів.

Спостерігатиметься тепла погода. 

Погода в Україні 6 березня

З 6-го березня в Україні очікується похолодання: вдень не вище +1+6 градусів.

Тепліше буде лише в південній частині та на Закарпатті.

У нічні години - невеликий мороз. 

На переважній частині України опадів не передбачається. Лише в західних областях подекуди пройде мокрий сніг та дощ.

Погода в Києві 5 та 6 березня

Погода в столиці 5-го березня буде до +9 градусів, без опадів.

Втім 6-го березня очікується різке похолодання.

Погода в Україні

Середня місячна температура в березні 2024 року прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.

Нагадаємо, 2023 рік у Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року внаслідок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року в столиці склала 10,8 градуса тепла, що на 1,8 градуса вище за кліматичну норму.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), 2023 рік відзначився рекордами у сфері клімату, ставши найтеплішим за всю історію спостережень.

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