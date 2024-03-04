В Украине ожидается резкое похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

Погода в Украине

Средняя месячная температура в марте 2024 прогнозируется в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-2 градусов выше нормы.

Напомним, 2023 год в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года в результате рекордно теплого второго полугодия. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила 10,8 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2023 год ознаменовался рекордами в сфере климата, став самым теплым за всю историю наблюдений.

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