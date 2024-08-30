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В Україні очікується похолодання. Синоптик назвала дату

Фото: в Україні похолодання очікується з 3 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вже наступного тижня спека в Україні зміниться на похолодання. Воно очікується вже з 3 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Відчутніше зниження температури повітря - з 3-го вересня", - розповіла вона.

Погода на вихідних в Україні

Що стосується вихідних, то за даними синоптика, серпень завершиться гарячою і переважно сухою погодою.

"Температура повітря у денні години становитиме +30...+34 градусів, хіба у південній частині трохи нижче, +27...+30 градусів", - розповіла вона.

Дощі, як розповіла Діденко, 31 серпня та 1 вересня малоймовірні, лише у південній частині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

Погода у Києві

У Києві завершення серпня та початок вересня будуть дуже теплими, навіть спекотними, +30...+32 градусів.

Погода в Україні

На Європу очікує незвичайно теплий початок вересня після літа з аномальною спекою та посухою на південному сході континенту.

За даними синоптиків, зокрема, погода в Україні на початку вересня 2024 істотно не змінюватиметься. Температура продовжить залишатися високою, причому на півдні навіть до +35...+36 градусів.

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