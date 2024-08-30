В Україні очікується похолодання. Синоптик назвала дату

"Відчутніше зниження температури повітря - з 3-го вересня", - розповіла вона.

Погода на вихідних в Україні

Що стосується вихідних, то за даними синоптика, серпень завершиться гарячою і переважно сухою погодою.

"Температура повітря у денні години становитиме +30...+34 градусів, хіба у південній частині трохи нижче, +27...+30 градусів", - розповіла вона.

Дощі, як розповіла Діденко, 31 серпня та 1 вересня малоймовірні, лише у південній частині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

Погода у Києві

У Києві завершення серпня та початок вересня будуть дуже теплими, навіть спекотними, +30...+32 градусів.