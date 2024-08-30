В Украине ожидается похолодание. Синоптик назвала дату

Уже на следующей неделе жара в Украине сменится похолоданием. Оно ожидается уже с 3 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Ощутимое снижение температуры воздуха - с 3 сентября", - рассказала она.
Что касается выходных, то по данным синоптика, август завершится жаркой и преимущественно сухой погодой.
"Температура воздуха в дневные часы составит +30...+34 градусов, разве что в южной части чуть ниже, +27...+30 градусов", - рассказала она.
Дожди, как рассказала Диденко, 31 августа и 1 сентября маловероятны, только в южной части местами пройдут кратковременные грозовые дожди.
В Киеве завершение августа и начало сентября будут очень теплыми, даже жаркими, +30...+32 градуса.
Европу ожидает необычно теплое начало сентября после лета с аномальной жарой и засухой на юго-востоке континента.
По данным синоптиков, в частности, погода в Украине в начале сентября 2024 существенно меняться не будет. Температура продолжит оставаться высокой, причем на юге даже до +35…+36 градусов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.