В Украине ожидается похолодание. Синоптик назвала дату

"Ощутимое снижение температуры воздуха - с 3 сентября", - рассказала она.

Погода на выходных в Украине

Что касается выходных, то по данным синоптика, август завершится жаркой и преимущественно сухой погодой.

"Температура воздуха в дневные часы составит +30...+34 градусов, разве что в южной части чуть ниже, +27...+30 градусов", - рассказала она.

Дожди, как рассказала Диденко, 31 августа и 1 сентября маловероятны, только в южной части местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Погода в Киеве

В Киеве завершение августа и начало сентября будут очень теплыми, даже жаркими, +30...+32 градуса.